Владивосток, 9 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Выпад грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире «Рустави 2» в сторону России и президента Владимира Путина был целью подогрева существующих русофобских настроений, и в какой-то мере оппозиция добилась желаемого — сторонники, пусть и незначительные, появились, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева.

Вильям Хольман Хант. Козёл отпущения. 1854

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Наталья Коломейцева «В последние дни и грузинское, и российское общество осудило поведение Габунии с точки зрения профессиональной этики. Безусловно, эта речь нарушает базовые основы профессии журналиста. И вряд ли, даже будучи таким же ненавистником российского руководства, можно было в чем-либо поддержать ведущего «Рустави 2». Впрочем, несмотря на общественное недовольство выступлением журналиста, эта ситуация в перспективе только подогревает существующие русофобские настроения в Грузии. Да, в Грузии появился некий «козел отпущения», «нехороший человек», «непрофессионал» и так далее, но, во-первых, выступление ведущего «Рустави 2» показало, что у него всё-таки есть сторонники (пусть их число и незначительно), а, во-вторых, многие из тех людей в Грузии, кто был недоволен формой подачи Габунии, всё же согласились с вектором его мысли».

Политолог добавила, что если Георгий Габуния останется работать на грузинском телевидении, то это говорит о продолжении и, скорее, реализации этого вектора со стороны оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный канал в Грузии «Рустави 2», бенефициаром которого выступает Михаил Саакашвили, адресовал президенту России Владимиру Путину текст с наличием нецензурной бpани. Общественность обеих стран уже осудила хамскую выходку журналиста Габунии.

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