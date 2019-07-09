Ведущий «Рустави 2» стал «козлом отпущения», но своего добился: мнение
Владивосток, 9 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Выпад грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире «Рустави 2» в сторону России и президента Владимира Путина был целью подогрева существующих русофобских настроений, и в какой-то мере оппозиция добилась желаемого — сторонники, пусть и незначительные, появились, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева.
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Политолог добавила, что если Георгий Габуния останется работать на грузинском телевидении, то это говорит о продолжении и, скорее, реализации этого вектора со стороны оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный канал в Грузии «Рустави 2», бенефициаром которого выступает Михаил Саакашвили, адресовал президенту России Владимиру Путину текст с наличием нецензурной бpани. Общественность обеих стран уже осудила хамскую выходку журналиста Габунии.
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