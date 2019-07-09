Участок в 2,3 км в Чебоксарах предлагают реконструировать за 687 млн рублей
Чебоксары, 9 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В столице Чувашии будет реконструирован участок дороги по проспекту Ивана Яковлева от Канашского шоссе до кольца проспекта 9-ой Пятилетки. На это предусмотрено около 688 млн рублей, в том числе средства выделяются из федерального бюджета. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно документу, реконструкцию автомобильной дороги по проспекту И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца проспекта 9-ой Пятилетки в Чебоксарах планируется проводить в три этапа. На первом этапе работы будут проводиться от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина, на втором — от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе, на третьем этапе — на дороге от кольца проспекта 9-ой Пятилетки до улицы Кукшумская. На данном участке установлено 96 дорожных знаков, десять светофоров. Сеть наземных и подземных коммуникаций проходит вдоль трассы, а также пересекает её.
В списке работ, в частности, — устройство ливневой канализации, очистных сооружений, переустройство контактной сети, обеспечение электроосвещения, строительство светофорных объектов и остановок общественного транспорта. Общая протяжённости дороги составляет 2,3695 км, по итогам работ 2−3-полосное движение будет увеличено вдвое — до шести полос.
Заказчиком аукциона является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Начальная стоимость контракта определены в сумме 687 689 420 рублей, в том числе в 2019 году — 292 433 000 рублей, в 2020 году — 395 256 420 рублей. Работы планируется завершить до 1 ноября 2020 года. Итоги аукциона будут подведены 16 июля.
Реконструкция будет проводиться за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджета, выделяемых в порядке софинансирования по адресной инвестиционной программе Чебоксар.
Напомним, в 2019 года дорожный фонд Чувашии составляет 5060,8 млн рублей, из них 1190,5 млн рублей — субсидии федерального бюджета. По состоянию на 17 июня, освоено 518,4 млн рублей, или 10,2% от плана.