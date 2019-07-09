Красноярск, 9 июля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 08:00 (местное время) 9 июля зарегистрирован 41 лесной пожар в авиационной и наземной зонах на общей площади 77,6 тыс. га — в Абанском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, добавив, что угрозы населённым пунктам нет, и десять пожаров на площади 24,6 тыс. га локализованы. Кроме того, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Енисейского, Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действуют 113 лесных пожаров на площади 211,9 тыс. га. Это так называемые пожары-«отказники», контролируемые космическим мониторингом. Согласно решению специальной комиссии, власти имеют право их не тушить, так как эти пожары «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён».

Лесной пожар

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За прошедшие сутки, по данным минлесхоза, в крае потушили восемь лесных пожаров на общей площади 10 351 га.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за сухих гроз. В регионе работает вызывающий осадки самолёт-зондировщик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края действует режим ЧС. На утро 8 июля в регионе действовало 39 лесных возгораний на общей площади 77,8 тыс. га, а также 136 пожаров-«отказников» на площади 207,47 тыс. га.