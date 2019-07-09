Асунсьон, 9 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Знаменитый парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который обвинил в коррупции Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает Fox Sports.

Biser Todorov Хосе Луис Чилаверт

По словам Чилаверта, прошедший Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы чемпионом стала сборная Бразилии .

«КОНМЕБОЛ убивает футбол. Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», — сказал Чилаверт.

Напомним, Месси не вышел на церемонию награждения сборной Аргентины бронзовыми медалями Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».

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Кроме того, после проигранного полуфинала Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра за то, что тот ни разу не воспользовался помощью видеосистемы VAR. А в матче за третье место он был удалён с поля после конфликта с защитником сборной Чили Гари Меделем.

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