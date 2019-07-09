Москва, 9 июля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке, стоимость которых составляет 2 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Toyota Camry

По данным агентства, самым большим спросом в России в этой ценовой категории пользуется седан японского автопроизводителя Toyota Camry. За период с января по июнь 2019 года было реализовано 16 321 авто. В зависимости от комплектации стоимость японской модели составляет от 1,57 млн до 2,5 млн рублей. Средняя стоимость Toyota Camry — 2 млн рублей.

Вторую строчку этого топа занимает кроссовер Volkswagen Tiguan. За отчетный период было реализовано 16 294 авто. За немецкий кроссовер жители России в среднем платят 2,04 млн рублей. Разбег цен на эту модель начинается с 1,5 млн до 2,6 млн рублей.

На третьем месте находится также представитель японской компании — кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи за первое полугодие 2019 года составили 13 277 единиц. Средневзвешенная цена этого авто составляет 2 млн рублей. При том, что диапазон цен на кроссовер составляет от 1,57 млн до 2,3 млн рублей.

Четвёртое и пятое места у Mitsubishi Outlander (10 656 единиц, средняя стоимость — 2 млн рублей) и у Skoda Kodiaq (10 591 единица, средняя цена — 2,25 млн рублей).

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