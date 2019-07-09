Москва, 9 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к парковкам для инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Парковка для инвалидов

Люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для парковки независимо от города проживания, а информация об инвалидности, «оформленной» на автомобиль, будет поступать из федерального реестра инвалидов.

В законе прописывается, что требование о выделении не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп будет распространяться в отношении всех парковок общего пользования. Сейчас такое требование существует в отношении каждой стоянки (остановки).

Предполагается, что правительство РФ установит порядок действия нормы в отношении инвалидов III группы.

При этом на автомобилях должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Для реализации права на бесплатную парковку сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида, будут размещаться в федеральном реестре инвалидов на основании заявления, поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд РФ, через портал госуслуг или через МФЦ.

При этом в федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в отношении одного транспортного средства.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.