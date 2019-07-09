Чита, 9 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Восстановление животноводческих стоянок, пострадавших от массовых природных пожаров в Забайкалье, ведётся во всех муниципальных районах. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора региона.

Правительство Забайкальского края В Забайкалье заново отстраивают сгоревшие чабанские стоянки

Правительство Забайкальского края Загон на чабанской стоянке в Забайкалье

«Подрядные организации возводят административно-бытовые помещения, кошары, телятники, коровники, свинарники, конюшни, хозяйственные помещения. В Забайкальском и Борзинском районах ряд владельцев хозяйств проводит земляные работы, завезены стройматериалы, наносится разметка, ведется заливка фундаментов и возведение стен, огораживание», — говорится в официальном сообщении забайкальских властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары прошли в Забайкалье в конце апреля 2019 года вместе с потоплением, штормовым ветром и не потушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

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Министерство сельского хозяйства направило пострадавшим в результате ЧС денежные средства в размере 689,6 миллиона рублей.

1 июля вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулёв в ходе совещания в региональном правительстве заявил, что чабанские стоянки, сгоревшие в результате масштабных степных пожаров в Забайкалье, ещё даже не начали отстраивать, несмотря на поручение российского президента Владимира Путина. Однако позднее корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что вся работа по восстановлению последствий полевых пожаров ведётся своевременно, а причиной столь громкого заявления вице-премьера Гурулёва стала недостаточная компетенция в данном вопросе.