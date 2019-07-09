Санкт-Петербург, 9 июля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Примерно треть случаев похищения средств с банковских карт происходит из-за беспечности граждан. Об этом говорится в докладе Центробанка, который был представлен на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, пишут 9 июля «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Низкая осведомленность и неосторожность пользователей является причиной таких инцидентов в 29% случаев. Еще 27% краж происходит из-за потери гаджета, в 11% случаев — из-за его похищения.

Эксперты отмечают, что злоумышленники часто пользуются информацией из открытых источников, а также утечками данных из госструктур или коммерческих организаций. Они действуют по одной схеме: звонят клиентам банка под видом сотрудников кредитной организации и либо предлагают какие-то услуги, либо предупреждают о якобы подозрительной активности. Под этими предлогами мошенники получают от клиентов личные данные и коды доступа, после чего выводят средства со счетов.

В России, предупреждают аналитики, таких случаев будет становиться больше и больше, если не последует полноценного развития программ киберграмотности.

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