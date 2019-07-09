Киев, 9 июля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Украина намерена достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

Газ на Украине

По его словам, переговоры по данному вопросу должны состояться в декабре текущего года, однако власти Украины намерены закрыть этот вопрос раньше.

«Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года может полностью прекратиться транзит российского газа через территорию Украины. При этом украинская газотранспортная система, которая досталась этому государству от СССР, устроена таким образом, что без прокачки предназначенного для стран ЕС транзитного газа невозможно поддерживать в системе необходимое давление для обеспечения газом украинских потребителей. В случае остановки транзита российского газа Украина может в прямом смысле остаться без голубого топлива.

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