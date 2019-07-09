Гармиш-Партенкирхен, Германия, 9 июля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Стажёры немецкой компании BMW переделали большой кроссовер X7 в пикап. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

Wroom.ru Экспериментальный пикап BMW

Модель была продемонстрирована на фестивале Motorrad Days на немецком лыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в Баварии. Пикап BMW был создан двенадцатью стажерами компании за десять месяцев.

Таким образом, над автомобилем начали работать еще до официальной премьеры серийного кроссовера в октябре 2018 года.

Экспериментальный пикап получился больше базовой модели на 10 см, а размер его кузова составил 1,4 и 2,0 м с закрытым и открытым бортом соответственно.

Читайте также: Генеральный директор BMW покинет свой пост