Париж, 9 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо, что хочет покинуть клуб. Об этом заявил Леонардо, сообщает Le Parisien.

Antoine Dellenbach Неймар

«Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная жизнь», — сказал Леонардо.

Он добавил, что Неймар может покинуть ПСЖ в том случае, если клуб получит подходящее предложение. Однако на сегодняшний день неизвестно, хочет ли кто-нибудь купить его.

По словам Леонардо, ПСЖ не получал никаких предложений по Неймару, были только поверхностные контакты с «Барселоной».

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. После завершения сезона 2018/19 Неймар заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

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