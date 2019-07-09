Неймар сообщил спортивному директору ПСЖ о желании покинуть клуб
Париж, 9 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо, что хочет покинуть клуб. Об этом заявил Леонардо, сообщает Le Parisien.
«Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная жизнь», — сказал Леонардо.
Он добавил, что Неймар может покинуть ПСЖ в том случае, если клуб получит подходящее предложение. Однако на сегодняшний день неизвестно, хочет ли кто-нибудь купить его.
По словам Леонардо, ПСЖ не получал никаких предложений по Неймару, были только поверхностные контакты с «Барселоной».
Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. После завершения сезона 2018/19 Неймар заявил, что хочет вернуться в «Барселону».
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