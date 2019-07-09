Москва, 9 июля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 июля завершились снижением на 0,84%, до $63,91. В ходе европейских торгов цена повышалась до отметки $65,11. На американской сессии она снизилась до уровня $63,77, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В первой половине дня нефть подорожала на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Перед закрытием торгов котировки снизились на опасениях по поводу глобального экономического роста и падения спроса на нефть.

Сегодня, 9 июля, на торгах в Азии баррель Brent торгуется с небольшим снижением по цене $63,83. Участники рынка будут внимательно следить за ним, потому что он на сегодня является важной поддержкой.

Если она не устоит, то стоит ждать снижения стоимости нефти до $62,50. Отскок от $63,70 вернет цену к уровню $64,90. Вряд ли цена далеко уйдет от уровня $64,50, так как участники рынка ждут новостей о ходе переговоров между США и Китаем.

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