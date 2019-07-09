Тулун, Иркутская область, 9 июля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Паводковые воды, затопившие с 27 июля почти половину Тулуна, не спешат покидать этот иркутский город. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на сегодняшний день, 9 июля, там всё ещё подтоплены 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек.

Цитата из видео очевидцев Затопленный Тулун, плывущие дома

ГУ МЧС по Иркутской области «Здесь в круглосуточном режиме производится разбор аварийных зданий, очистка улиц от мусора и вывоз его на полигоны, оказывается адресная помощь по откачке воды из домов и с придомовых территорий и доставке технической воды населению, проходит дезинфекционная обработка. В минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе».

Напомним, в ночь на 28 июля жители Тулуна и близлежащих посёлков пережили одну из самых сложных ночей. Разлившаяся река Ия в считанные часы затопила дома и постройки. От стихии не спасла даже 10-метровая дамба: вода её с лёгкостью преодолела. И, при критической отметке в 700 сантиметров, уровень воды в Ие увеличился почти вдвое. Многие пострадавшие наблюдали, как бурные воды несут по ней целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики. У моста их просто ломало, как спички. Возможно, вместе с находившимися там хозяевами.

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Прокуратура уже установила, что ряд глав муниципалитетов не должным образом проинформировал население о грозящей им опасности.

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Всего с 25 июня 2019 года в Приангарье произошло подтопление 10 883 жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. За медицинской помощью обратились 3298 человек. Также известно о более чем 20 погибших.