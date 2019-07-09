Нижнеудинск, Иркутская область, 9 июля, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Власти Иркутской области обратились в региональное следственное управление СК РФ с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования. Как сказано в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 9 июля, на сайте областного правительства, правоохранители должны установить факт возможных противоправных действий этого чиновника.

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Речь идёт о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии. Глава региона Сергей Левченко также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий.

В пресс-службе иркутского губернатора также пояснили, что обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет пока заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупнев.

Напомним, видео о том, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске, появилось в социальных сетях на прошлой неделе. Автор записи говорит, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову, и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке.

«Посмотрите, сколько коммунальщиков на него работают. Когда люди тонут, просят помощи, у него полная ограда народу», — поясняет автор видео.

Узнав о данном факте, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от должности мэра. Сам господин Худоногов сообщил СМИ, что у него «вообще нет коттеджа, а только огород и баня».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили 10 883 жилых дома в семи населённых пунктах, где проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также вода зашла в 49 социально значимых объектов и на 11 051 приусадебный участок.

За медицинской помощью обратились 3298 человек. Оказана амбулаторная помощь 2846 обратившимся, были госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей.