Над каждым рублём правительство чахнет, как Кощей: депутат Госдумы РФ
Якутск, 9 июля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Пятая часть населения Якутии вынуждена жить на сумму прожиточного минимума, который явно занижен, а значит, дело совсем плохо, заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя опубликованные данные рейтинга регионов по доходам населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также:«Парадоксы рыночной экономики»: о регионах с самыми высокими доходами
Депутат не согласился с авторами рейтинга и аргументировал своё мнение тем, что статистика не бывает без погрешностей:
«В исследовании якутян называют обеспеченными на основе медианной зарплаты. Что это такое: это некий порог, средняя граница. Выше и ниже её находится одинаковое число человек. Условно, если взять медианную зарплату за 30 тысяч рублей, а население за 10 тысяч, то больше 30 и меньше 30 будут получать по 5 тысяч человек. Как видим, не самый обнадеживающий показатель. Можно порадоваться за «верхнюю» часть, но утешение слабое. Я даже не буду говорить о том, что данные о пятой части бедных занижены. Статистика, как мы знаем, вещь растяжимая, и настоящая доля бедности ощутимо выше».
Читайте также:Названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения
Представитель республики в Госдуме напомнил, что Якутия — потенциально богатейший регион России, стратегически важнейший для страны — и вот такие результаты.
Как сообщало ИА REGNUM, РИА Новости считают, что самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Наиболее низкие доходы у жителей Тувы, Алтая, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыма.
Читайте также:Лукавая статистика Якутии: доходы селян — это мясо, молоко, картошка