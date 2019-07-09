Якутск, 9 июля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Пятая часть населения Якутии вынуждена жить на сумму прожиточного минимума, который явно занижен, а значит, дело совсем плохо, заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя опубликованные данные рейтинга регионов по доходам населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Федот Тумусов «По мнению РИА Новости, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом её жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%). Иными словами, пятая часть населения Якутии вынуждена жить на сумму прожиточного минимума. А так как этот минимум объективно занижен в несколько раз и отражает, скорее, потребности правительства экономить, нежели людей выживать, то дело совсем плохо».

Депутат не согласился с авторами рейтинга и аргументировал своё мнение тем, что статистика не бывает без погрешностей:

«В исследовании якутян называют обеспеченными на основе медианной зарплаты. Что это такое: это некий порог, средняя граница. Выше и ниже её находится одинаковое число человек. Условно, если взять медианную зарплату за 30 тысяч рублей, а население за 10 тысяч, то больше 30 и меньше 30 будут получать по 5 тысяч человек. Как видим, не самый обнадеживающий показатель. Можно порадоваться за «верхнюю» часть, но утешение слабое. Я даже не буду говорить о том, что данные о пятой части бедных занижены. Статистика, как мы знаем, вещь растяжимая, и настоящая доля бедности ощутимо выше».

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Представитель республики в Госдуме напомнил, что Якутия — потенциально богатейший регион России, стратегически важнейший для страны — и вот такие результаты.

Федот Тумусов «Каждую льготу приходится выбивать с боем. Над каждым рублём правительство чахнет, как Кощей. Помощь остаётся только на словах, вроде недавних слов главы Минвостокразвития о том, что Север нужно поддерживать. Нужно! И где эта поддержка? Вместо неё — повышение пенсионного возраста, отсутствие квот на работу для местных жителей, отстающая в развитии социальная сфера и, конечно, миграция в более благополучные регионы, где жить уже просто по климату легче. Что дальше? Когда, наконец, появится программа комплексной поддержки Дальнего Востока и Севера, когда мы отойдём от разрозненных мер, которые не могут остановить ухудшение ситуации? Это нужно делать вчера, завтра — уже поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, РИА Новости считают, что самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Наиболее низкие доходы у жителей Тувы, Алтая, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыма.

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