Вашингтон, 9 июля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Дефолт может произойти в США в сентябре 2019 г., говорится в докладе Центра двухпартийной политики, опубликованном 8 июля.

Дефолт

Причина в том, что в бюджет поступило слишком мало налогов: увеличение составило в среднем два — три процента, хотя раньше аналитики предполагали пять — шесть процентов. В этой ситуации американское правительство не сможет платить по счетам полностью и своевременно уже «в первой половине сентября».

Аналитики предлагают как выход из ситуации поднять потолок госдолга в ближайшие недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.