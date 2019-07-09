Курск, 9 июля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Два миллиона рублей отсудил у Минфина РФ житель Курска, передаёт телеканал «Звезда».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Решение принято Ленинским районным судом. В своём иске житель Курса требовал взыскать с министерства компенсацию за переданный, а затем исчезнувший клад.

Ранее житель Курска в ходе ремонта дома нашёл клад с дореволюционными золотыми монетами. Эти 260 монет он передал в МВД РФ. Деньги находились в комнате вещественных доказательств городского управления полиции.

Затем деньги пропали после того, как их признали исторической ценностью и оценили в 4 млн 304 тыс. руб. Они были отправлены в Госхран РФ, но при вскрытии коробки в ней вместо денег оказались только три гаечных ключа и степлер.

Нашедший клад житель Курска через суд потребовал выплаты компенсации за то, что передал клад государству. Иск был удовлетворён, хотя с момента его подачи прошёл не один год.