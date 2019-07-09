Зеленодольский район, Татарстан, 9 июля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Ещё один населённый пункт, но в этот раз уже Зеленодольского района Татарии, пострадал от массовой гибели пчёл. Пасечник Евгений Шигаров из деревни Бишбатман в эфире телеканала «Татарстан-24» рассказал о гибели всех лётных пчёл и фактически гибели семейного дела, которым занимался ещё его отец.

Пчела

«Погибли все лётные пчёлы, что летали за мёдом. Все погибли. Ещё и в полях остались мёртвые. Не все до дому долетели», — говорит пчеловод, показывая сотни мёртвых пчёл, которые некогда жили на его пасеке.

Среди причин он назвал обработку полей в дневное время, что запрещено действующими законодательными нормами.

Евгений Шигаров и два его брата получили пасеку в наследство от родителей. В результате замора пострадали 90 ульев, погибло всё семейное дело. Мёд для трёх семей был основным доходом. Пчеловод уже подал заявление в полицию, также планирует обратиться в районную администрацию. На восстановление пасеки уйдёт несколько лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года пчеловоды России из разных регионов забили тревогу — пчёлы гибнут массово, буквально за сутки опустевают целые ульи. Это явление они связали с обработкой полей химикатами с нарушением правил использования пестицидов. Чаще всего в списке «виновников» — обработанные поля рапса, привлекающего пчёл.

В конце июня было обнародовано открытое письмо в адрес Минсельхоза РФ с просьбой принять законодательные меры, чтобы «остановить массовую травлю пчёл». Проблема особенно актуальна в регионах Поволжья. Массовый мор наблюдался не только в Татарии, но и в Пензенской, Саратовской областях, Удмуртии, Башкирии и Марий Эл. Жалобы поступали и от пчеловодов Алтая, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей, Подмосковья.

В Татарии на сегодня среди самых пострадавших — Заинский район, где мор затронул семь населённых пунктов, но в ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» говорят о гибели свыше 3 тыс. пчелосемей в Актанышском, Высокогорском, Заинском, Мамадышском, Мензелинском и Сабинском районах. Теперь в списке и Зеленодольский район.

При этом из открытых источников известно, что годовая численность пчелосемей в Татарии — 220−250 тысяч, и гибель 3 тысяч — это много, ведь некоторые сельчане живут только за счёт пчеловодства.

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