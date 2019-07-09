Киев, 9 июля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. В случае, если жителям Донбасса понадобится заполнять документы на русском языке, им можно было бы это разрешить, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщают «Украинские новости».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, как таковой проблемы русского языка на Украине нет, поскольку в этой стране, утверждает Зеленский, человек может говорить так, как хочет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение главы офиса Зеленского Андрея Богдана в начале июля, что для жителям Донбасса, при условии, что их территория будет признанна ими украинской, можно разрешить использовать русский язык как региональный, отвергли в администрации Зеленского.