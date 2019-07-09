Лондон, 9 июля, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Пока еще действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку послу Соединенного Королевства в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее американский лидер Дональд Трамп отказался иметь дело. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса главы британского правительства.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

Согласно заявлению, Дэррок «по-прежнему имеет полную поддержку» премьер-министра Терезы Мэй. Подчеркивается, что Мэй расстроена утечкой данных, но считает, что послы имеют право давать свои оценки происходящего в стране.

«В то же время мы подчеркиваем важность для послов иметь возможность давать честные и откровенные оценки политике в их странах», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается больше иметь дел с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. Этому предшествовала утечка информации в британские СМИ, согласно которой британский посол отправлял в Лондон телеграммы, где называл Трампа недалеким и некомпетентным.