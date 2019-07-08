Кишинёв, 9 июля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Правительство США увеличит финансирование Молдавии на $29 млн долларов. Как передает ИА REGNUM, деньги предназначены для «укрепления демократического правления и экономического роста в Молдавии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Документ о предоставлении помощи подписали 8 июля в Кишиневе премьер-министр Молдавии Майя Санду и заместитель управляющего Бюро USAID по Европе и Евразии Брок Бирман. Помочь будет направлена на «создание функциональных институтов, привлечение граждан к принятию решений, повышение эффективности и прозрачности местных органов власти, улучшению доступа к госуслугам, помощь организациям гражданского общества и средств массовой информации.

Премьер Молдавии поблагодарила США за помощь. «Мы знаем, что вы верите в рыночную экономику, поэтому мы учимся у вас, как построить подлинную, конкурентоспособную, рыночную экономику с настоящей конкуренцией. Мы, как и правительство США, привержены прозрачности процесса принятия решений, свободе прессы, участию гражданского общества в процессе принятия решений и независимости местных органов власти», — сказала она.

«Мы с нетерпением ждем успешной реализации проектов и будем здесь, чтобы поддержать Республику Молдова», — подытожил в свою очередь Бряк Бирман.

Ранее Евросоюз также пообещал разморозить помощь Молдавии, что произошло после смены власти в Молдавии и отстранения от власти олигархического режима Владимира Плахотнюка.