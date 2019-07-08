Вашингтон, 9 июля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Член Демократической партии США конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл выбыл из предвыборной гонки. Об этом сообщил сам политик на пресс-конференции.

U.S. Congress Эрик Суоллуэл

По словам Суолуэлла, его предвыборный штаб оценил шансы на победу, а также количество собранных денег на предвыборную кампанию, и принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке. Согласно данным соцопросов, его рейтинг составлял менее 1%.

«Мы должны быть честными по поводу нашего участия в выборах», — заявил Суолуэлл.

Он добавил, что отныне собирается сосредоточиться на переизбрании в Палату представителей Конгресса США в ноябре 2020 года. Отметим, что в настоящее время наиболее высокий рейтинг среди кандидатов от Демпартии США у бывшего вице-президента страны Джо Байдена. По данным соцопросов, его рейтинг составляет около 20−30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня кандидат в президенты Соединенных Штатов и бывший вице-президент страны Джо Байден пообещал в случае победы бороться с расизмом и другими видами нетерпимости в США.