Кишинёв, 9 июля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Иону Кику, занимавший министерский пост в отстраненном от власти правительстве Демпартии, назначен советником президент Молдавии Игоря Додона. Как сообщил сам Додон, он пригласил Кику в свою команду потому что тот высококлассный специалист в бюджетно-налоговой сфере и неподкупный человек, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон и Ион Кику

Додон напомнил, что Кику работал в правительстве еще при премьере Зинаиде Гречаной в 2005 — 2009 гг. В 2018 году Додон подписал указ о его назначении на должность министра финансов в правительстве демократа Павла Филипа.