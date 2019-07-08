Сана, 9 июля, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Не менее 705 человек умерли от заболевания холерой в Йемене с начала 2019 года, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По его данным, с начала 2019 года было зафиксировано 460 тысяч случаев заболевания холерой, среди заболевших было около 200 тысяч детей. Это превышает показатель за аналогичный период 2018 года — тогда было выявлено 380 тысяч случаев заболевания. Также превышен и показатель смертности от холеры: с начала 2019 года было выявлено 705 погибших в результате заболевания, в то время как за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 75 смертельных исходов.

Хак подчеркнул, что на распространение заболевания в этом году повлияли наводнения в Йемене и недостаток чистой питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу июня в Йемене 686 человек умерли из-за вспышки холеры в стране. Ранее, в апреле 2019 года, йеменские хуситы объявили режим чрезвычайного положения из-за вспышки этого заболевания. В столице Йемена Сане были закрыты столовые во всех учебных заведениях, чтобы снизить риск распространения холеры.