Кишинёв, 9 июля, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Власти Молдавии нашли способ отправить в отставку генпрокурора Эдуарда Харунжена, назначенного бывшим руководителем страны, сбежавшим олигархом Владимиром Плахотнюком. Как передает ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додона сообщил, что парламент соберется 9 июля на заседание, чтобы принять «необходимые законодательные меры», после которых глава государства сможет отправить генпрокурора в отставку.

Отставка

Ранее президент, парламент, премьер-министр и многочисленные представители гражданского общества потребовали отставки генпрокурора, обвинив его в выполнении политических заказов прежней власти. Хорунжем, однако, уходить в отставку отказался, заявив, что не видит для этого оснований.

? Июля появилась информация, что Хорунжем госпитализирован и находится на больничном, в связи с чем его формально нельзя отправить в отставку. Он также назначил временным и.о. генпрокурора еще одного ставленника Плахотнюка Игоря Попу.

Генпрокурор — последняя их весомых фигур, являвшихся основой контроля олигарха Плахотнюка над политической и государственной системой Молдавии. Ранее в отставку подал весь состав судей Конституционного суда, помогавшего Плахотнюку узурпировать власть.