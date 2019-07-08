Киев, 8 июля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили опроверг свою причастность к инциденту в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», когда телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. разразился нецензурной бранью в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, что выходка Габунии находится за гранью норм морали и этики. В России многие связали инцидент в эфире «Рустави 2» с Саакашвили, который, несмотря на свою политическую карьеру на Украине и уголовное преследование в Грузии, сохраняет некоторое политическое влияние на своей родине.

Однако Саакашвили заявил, что якобы не имеет никакого отношения к телеканалу «Рустави 2», доля в этом телеканале ему не принадлежит, и вообще, в эфире данного СМИ его тоже ругали.

«Нет, никогда не принадлежала. «Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили», — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK.

Также Саакашвили заявил, что украинским СМИ не следует перенимать приемы работы у «Рустави 2», и вообще он лично выступает против истеричности и эпатажа.