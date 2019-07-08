Вашингтон, 8 июля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Ирана стала темой телефонных переговоров президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, сообщает 8 июля пресс-служба Белого дома.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

В Вашингтоне утверждают, что речь шла о мероприятиях по прекращению «дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке», а также о недопущении создания Тегераном собственного ядерного оружия.

Напомним, ранее именно президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из многостороннего договора, согласно которому Иран обязывался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. Инспекторы МАГАТЭ неоднократно заявляли о полном соблюдении Ираном взятых на себя обязательств.