Тегеран, 8 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани одобрил проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает пресс-служба иранского президента. Временное соглашение о ЗСТ 10 июня ратифицировал парламент Ирана.

Sputnik / Ксения Воронина

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

ЗСТ предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на ряд товаров. Соглашение позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов.