Степанакерт, 8 июля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. С учетом того, что в Нагорно-Карабахской Республике в 2020 году ожидаются президентские и парламентские выборы служба национальной безопасности НКР призвала политические силы и отдельных лиц, вовлеченных в политические процессы, организовать свою деятельность исключительно в соответствии с требованиями Конституции и законов страны.

ИА REGNUM

В заявлении СНБ НКР, в частности, говорится: «Ряд негативных проявлений на некоторых информационных площадках республики, такие как призывы к насилию, угрозы, распространение компрометирующих материалов, формируют атмосферу ненависти, вражды и нетерпимости между определенными группами населения, имеющими различные политические взгляды, что в свою очередь может стать угрозой безопасности Республики Арцах».

Служба национальной безопасности НКР подчеркивает, что все посягательства, направленные на подрыв конституционного строя, удостоятся адекватной правовой оценки, и для их предотвращения будут предприняты соответствующие меры.

Ранее с аналогичным заявлением выступила полиция Карабаха, с той лишь разницей, что в данном заявлении был указан конкретный его адресат — экс-министр обороны НКР Самвел Бабаян, который в 2020 году претендует на президентский пост.

На днях Бабаян в одном из интервью заявил, что для достижения власти в НКР он готов к организации и проведению массовых акций.