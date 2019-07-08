Лондон, 8 июля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин уступил в одной восьмой Уимблдона 8-й ракетке мира — Кею Нисикори из Японии, сообщает 8 июля издание Informburo.

Для спортсмена из Казахстана данное выступление стало лучшим в карьере, так как он впервые подошел вплотную к одной четвертой турнира. В напряженном поединке казахстанский теннисист уступил Нисикори после четырех сетов со счетом — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, ранее Михаил Кукушкин обыграл на Уимблдоне Пабло Андухара из Испании (78-е место), Джона Изнера (12-е место) из США и Ян-Леннарда Штруффа (33-е место) из Германии.