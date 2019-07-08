Вашингтон, 8 июля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. В сети появилась новая версия вируса-трояна BianLian, которая может красть данные из банковских приложений. Об этом 8 июля сообщил журнал Forbes.

Эксперты выяснили, что модифицированная вредоносная программа способна снимать снимки с экрана устройства, работающего по управлением Android. Она делает это через функции, призванные помочь людям с ограниченными возможностями. Таким образом, если пользователь даст ему соответствующие разрешения, в руки злоумышленников могут попасть все данные, необходимые для полного контроля над банковским приложением.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что неофициальное обновление для смартфонов Samsung было загружено из Google Play более 10 млн раз. Эксперты выяснили, что с его помощью неизвестные разработчики могут реализовывать различные мошеннические схемы.