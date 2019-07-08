Москва, 8 июля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Узбекистана до конца 2020 года будут усилены 12 транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М российского производства, сообщает 8 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Russianhelicopters.aero Многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М

По информации агенства, Россия в течении следующих двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Кроме самих вертолётов узбекским военным будет поставлено сопутствующее имущество и услуги по ремонту. Поставка будет реализована в рамках государственного экспортного кредита, который правительство Узбекистана получило в 2017 году.

Напомним, ударно-транспортный вертолет Ми-35М является модернизацией вертолёта Ми-24. Он спроектирован по принципу «летающей БМП» и в отличие от ударного вертолёта Ми-28 способен перевозить в десантном отсеке пехотное отделение с вооружением и боекомплектом или несколько раненых.

Вооружение вертолёта из 23-мм автоматических пушек, противотанковых управляемых ракет или неуправляемых ракет с осколочно-фугасной боевой частью, а также бронирование кабины и важных узлов дают машине возможность уничтожать все типы наземных целей, успешно выполняя функции штурмовика.