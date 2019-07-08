Москва, 9 июля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Первоначально депутаты планировали, что глава Счетной палаты отчитается 26 июня, но из-за заседания Госсовета отчет пришлось перенести.

Согласно отчету, за 2018 год Счётная палата выявила нарушений поступлений и использования средств федерального бюджета на 772,7 мдрд рублей. Это более, чем в два раза меньше, чем за предыдущий, 2017 год.

Наибольшие суммы нарушений аудиторы отметили при проведении государственных и муниципальных закупок отдельными юрлицами. Так, нарушения достигли суммы в 294,6 млрд рублей.

Еще 268,2 млрд рублей не поступили в бюджетную систему РФ из-за нарушений в области связана с формирования и исполнения бюджетов. Из-за неэффективного использования федеральных ресурсов бюджет потерял порялка 70,7 млрд рублей.

В течение 2018 года Счётная палата возбудила 81 дело об административных нарушениях. В ходе разбирательств 41 лицо было привлечено к ответственности. Они уплатили штрафы в общей сумме на 85 млн рублей.

Еще 21 административное производство было возбуждено прокурорами по инициативе аудиторов. В рамках этих исков бюджетная система РФ получила 42 млн рублей.

Кроме того, по результатам проверки Счётной палаты в 2018 году органы предварительного следствия возбудили 40 уголовных дел.