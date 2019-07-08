Амстердам, 8 июля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. В главном музее Нидерландов Рэйксмузеум (Rijksmuseum) в г. Амстердам начались работы по реставрации всемирно известной картины Рембрандта «Ночной дозор». Перед картиной поставят перегородку из стекла, что позволит публике «вживую» наблюдать за ходом работ.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Ночной дозор. 1642

Последний раз реставрация «Ночного дозора» проходила в 1976 г. В настоящее время специалисты установили в картине, по их словам, «признаки старения», что и вызвало необходимость новых реставрационных работ.

К работе над картиной привлечено 29 человек, включая реставраторов, консерваторов, физиков и фотографов. Специалисты собираются отсканировать всё картины, а также сделать 12.500 фотографий её поверхности. Это позволит лучше увидеть, как именно Рембрандт работал над своим шедевром, и, соответственно, поможет определить, как лучше реставрировать картину.

Ожидается, что работа займёт 10 месяцев и обойдётся в 3 миллиона евро.