Химки, Московская область, 8 июля, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Бизнес компании ИКЕА в России оказался под угрозой, и ситуация настолько серьёзна, что взята под контроль бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Этой теме посвящена статья в «Московском комсомольце», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Kremlin.ru Борис Титов

«Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов в конце минувшей недели обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить законность и обоснованность решений о возбуждении и расследовании уголовных дел в отношении прав ИКЕА на их первый земельный участок в России.

Письмо Титова, по данным «Ъ», появилось на фоне очередного витка в развитии уголовного дела, которое то закрывается, то открывается вновь с новой фабулой и подозреваемыми. Поводом для его возбуждения стало обращение в правоохранительные органы КСХП Химки (ныне АО «Химки-Молжаниново»). Несколько лет КСХП, считая себя правопреемником совхоза «Путь к коммунизму», пытается оспорить собственность ИКЕА в Арбитражном суде, но каждый раз проигрывает процесс.

20 марта 2018-го Арбитражный суд в очередной раз поставил точку в противостоянии ИКЕА и АО «Химки-Молжаниново», но тут же снова активизировались следователи СКР.

Адвокат Екатерина Духина, ранее представлявшая ИКЕА в арбитражных процессах сообщила «Коммерсанту», что она «расценивает ситуацию как попытку наших оппонентов незаконно получить от IKEA деньги». По ее словам, КСХП заявляет о подделке документов, к которым IKEA не имеет ни отношения, ни доступа. А договор аренды, по которому компания IKEA получила земельный участок, был оформлен задолго до предполагаемой фальсификации — в 1993 году, когда администрация Химок была официально зарегистрированным собственником земельного участка, указывает адвокат. При этом отмечает госпожа Духина, на протяжении 18 лет — до 2011 года, когда собственником участка стала IKEA, у КСХП «Химки» никаких претензий по поводу земель не возникало», — продолжает «Коммерсант».

Все это в очередной раз возвращает нас к истокам ИКЕА в России, а точнее, даже в РСФСР. А заодно наводит на очень неприятные мысли, что даже через три десятилетия после перехода на рыночные рельсы частная собственность в нашей стране может быть уязвима.

Mette1977 ИКЕА

Долгие отношения

Тридцать лет назад, в 1989-м, основатель ИКЕА Ингвар Кампрад, много лет мечтавший открыть свои магазины в России, встретился с Председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым в Кремле. Очевидно, что для Советского Союза, и уж тем более шведской компании, это было не рядовое событие.

В книге «Есть идея! История ИКЕА» Кампрад вспоминал слова главы советского правительства: «Вы можете построить свои магазины во всех российских городах с населением более миллиона человек. Только не забудьте про Свердловск — это мой родной город». Со временем Екатеринбург обрёл-таки магазин ИКЕА, но произошло это лишь много лет спустя. Неожиданный развал СССР приостановил планы шведской компании.

Вторая попытка инвестиций в Россию состоялась в 1991 году. Свидетельство о регистрации юридического лица «ИКЕА Ханим» тогда подписывал лично заместитель министра финансов РСФСР. Это сегодня появление крупного инвестора на российском рынке воспринимается как само собой разумеющееся событие. А тогда с руководством ИКЕА общались первые лица государства, правительство Московской области приезжало на переговоры в Швецию, после чего дало указание выделить участок под первый магазин в Химках. При этом заниматься оформлением всех документов поручили Администрации Химок, в том числе оформлением прав собственности, постановкой участка в 20 гектаров на кадастровый учет, а также регистрацией в сентябре 1993 года договора аренды между ИКЕА и государством. Кому тогда в голову могло прийти, что много лет спустя делегации и торжественные встречи, поручения, решения властей, речи политиков, документы — все это может быть поставлено под сомнение, а по факту просто забыто. И действительно, 30 лет прошло.

Между тем тогда, в 1993 году, в планы ИКЕА открыть магазин вновь вмешалась политика. 4 октября 1993-го парламент страны разогнали войска с применением оружия и бронетехники. По официальным данным, за один день погибли 74 человека. Поэтому стройку пришлось отложить до лучших времен. Тем более отечественное правовое поле тоже представляло собой неоднозначную картину: указы Ельцина в момент оказались выше законов, принятых в парламенте, существовавшая Конституция игнорировалась, и не было ясно, чем все это закончится.

Перерыв затянулся на долгие пять лет, но от участка никто не отказывался. Кампрад продолжал верить в российский рынок, а его компания исправно платила за аренду земли. В 1998 году все было готово к третьей попытке, которая оказалась более чем удачной. ИКЕА решила строить не только магазин, но и семейный торговый центр, для чего требовался участок покрупнее.

Чиновники Московской области предложили участок напротив первого, по другую сторону Ленинградского шоссе. Первый участок тоже пригодился. На нем решили строить бизнес-центр, который смог бы разместить сотрудников головного офиса ИКЕА в России, а также представительств других международных компаний.

MPD01605 ИКЕА

Поймать момент

И здесь самое время перенестись в наше тысячелетие. Строительство шло постепенно. В 2000 году в Химках открыт первый магазин ИКЕА. В 2004-м открыт ТЦ «Мега Химки», а в 2007 году ИКЕА завершила строительство в Химках офисной высотки, после чего там появились первые арендаторы, но окончательно здание ввели в эксплуатацию и зарегистрировали все документы в январе 2008-го. Землю компания продолжала арендовать до 2011 года, после чего выкупила ее в собственность, подарив при этом городу 4 из 20 гектаров. И тут началось что-то невероятное с точки зрения любого здорового бизнеса. Не прошло и года, как на компанию в суд подало ОАО КСХП «Химки», принявшееся утверждать, что город никогда не имел права на землю, которую арендовала, а потом и приобрела ИКЕА более чем за 100 миллионов рублей.

Отсутствие претензий в течение целых 18 лет, а также совпадение исков по срокам с переходом прав собственности от государства к частному инвестору, похоже, никак не смущало КСХП.

В одночасье все было поставлено под сомнение: и правовые отношения ИКЕА с Химкинской администрацией, которые всегда были на виду. И то, что компания исправно оплачивала аренду, возводила высотный деловой комплекс, а затем сдавала в нем площади крупным отечественным и иностранным фирмам, и даже госучреждениям — они были одними из первых арендаторов.

Кто же они — ОАО КСХП «Химки»? Его представители сейчас любят указывать на то, что фирма была организована в 1991 году и ведет историю от колхоза «Путь к коммунизму», которому и принадлежала земля.

Действительно, такой совхоз существовал, равно как вполне реально и коллективное сельхозпредприятие «Химки». Согласно газете «Коммерсант»: «В 2006 году депутат Госдумы Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить и право собственности КСХП. По его версии, предприятие могло получить земли в собственность «путем вооруженного захвата». Такой же версии придерживаются пайщики колхоза … По состоянию на сегодня, ИКЕА выиграла все арбитражные разбирательства у оппонентов. И это логично. Коль скоро компания владеет землей в Химках вот уже более четверти века, то как на нее вообще может кто-либо претендовать.

Однако помимо арбитражных судов есть правоохранительные органы, которые дело то закрывают, то открывают вновь.

Eka Shoniya ИКЕА

Странные уголовные дела

Несмотря на то что гражданские процессы проигрывались один за другим, количество уголовных дел продолжало множиться.

СМИ сообщали, что сначала следствие утверждало, что ИКЕА совершило хищение у Администрации Химок. Но дело закрыли еще в 2015 году «за отсутствием состава преступления».

После этого, 31 марта 2016 года, было возбуждено еще одно «Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), по данным источников «Ъ», было возбуждено следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки. В ходе расследования было выяснено, что близкое к ИКЕА лицо, «имея умысел на хищение чужого имущества, подделало выписку из протокола заседания КСХП.

То есть, некто решил совершить хищение уже у КСХП, только вот версия следствия о плане предполагаемого хищения выглядит по меньшей мере странно, получается, что этот некто подделал выписку из протокола заседания КСХП. После чего государство свой участок передало в возмездное пользование ИКЕА, и та выкупила его спустя долгие годы. То есть пресловутый «умысел» затянулся на много-много лет, а сама компания все это время исправно платила деньги в казну. Непонятна преступность умысла чиновников — пополнить казну? Неясно, в чем смысл такого возмездного хищения и для инвестора — до возникновения строений ИКЕА заболоченный участок не отличался от множества других и не представлял особой ценности. Возможно, этим объясняется появление претензий только после завершения строительства и выкупа участка в собственность ИКЕА.

В итоге второе дело так ничем и не закончилось, поскольку в качестве фигурантов дела следствие выбрало скончавшихся бывшего мэра Химок Юрия Кораблина и главного по инвестициям в городской администрации Игоря Гончаренко. Первый скончался в 2016-м, второй — еще раньше, в 2013-м.

Но после их смерти, соответственно, было выделено новое уголовное дело, подозреваемой по которому стала Мария Дунюшина, рассказывает источник «Ъ».

СМИ писали, что в деле поставлена точка — гражданские и уголовные процессы закрыты. На днях «Следственный комитет предъявил обвинение руководителю Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной в мошенничестве по делу о передаче IKEA около 20 га земель в Химках. Об этом «Ъ» рассказал источник, близкий к следствию. По его данным, Следственный комитет уже передал дело в отношении госпожи Дунюшиной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») в прокуратуру для направления в суд».

Но она, ведь, всегда находилась в зоне доступа для правоохранителей. Однако взялись за неё почему-то только сейчас.

Вот только потерпевшие в них — не только компания, но и инвестиционный климат в Российской Федерации.

Missy S ИКЕА

Подрыв основ

Подведем итог вышеизложенного. ИКЕА вступает в отношения с властями сначала в СССР, а затем в Российской Федерации. Налаживает с ними сотрудничество, получает — возмездно — от них землю сначала в пользование (аренду), а затем, много лет спустя, и вовсе ее покупает. На горизонте нет никаких других собственников, более того, в стране частная собственность на землю еще окончательно не утверждена — Конституция 1993 года лишь разрабатывается, а Конституция РСФСР 1978 года относит землю к исключительной собственности государства, наличие земли в собственности у колхозов даже не предполагается.

Однако как только государство перестает быть собственником, новый владелец сразу же становится объектом атаки.

При этом совершенно очевидно, что ИКЕА — добросовестный приобретатель. Если бы в качестве владельца выступали не Химки, а все то же КСХП «Химки», переговоры о земле велись бы с ним. Компании все равно у кого арендовать и покупать.

В книге «Есть идея! История ИКЕА» Кампрад писал: «Россия может стать пионером, уникальной лабораторией, где разрабатываются разумные принципы жилья будущего». Убежден, что он не ошибался, но пока над компанией в России ставятся какие-то странные «опыты».