Екатеринбург, 8 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жители Краснолесья и активисты продолжают борьбу за сохранение Берёзовой рощи. Как сообщает ИА FederalCity 7 июля они провели пикеты в самой роще и возле киноконцертного театра «Космос», где состоялась церемония открытия X Международной промышленной выставки «Иннопром».

Https://vk.com/acgro Пикет перед ККТ «Космос» 7 июля 2019 г. Фото из группы «Защитим Берёзовую рощу»

В роще активисты напомнили о том, что отправляли президенту России Владимиру Путину обращение на «горячую линию», в котором попросили главу государства обратить внимание на проблему. Напомним, 9 июля глава государства приедет в Екатеринбург. А возле театра «Космос» граждане обратили внимание на эту проблему губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и попросили защитить рощу от вырубки.

Отметим, в мае протесты охватили сквер возле Театра драмы. Там екатеринбургская епархия при поддержке меценатов — главы Русской медной компании Игоря Алтушкина и главы Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицина — собиралась построить собор Святой Екатерины. Но воплотить эти планы в сквере не удалось. Несколько сотен горожан встали на защиту зелёной зоны.

Сейчас, спустя почти три месяца, сквер исключён из списка возможных мест для строительства собора. Защитники под предводительством интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» могут праздновать победу. А наблюдатели тем временем напоминают о непростых взаимоотношениях между УГМК и компанией «Атомстройкомплекс» и считают, что в «скверном» противостоянии граждан «медным королям» не обошлось без третьей силы, и этой силой якобы был именно «Атомстройкомплекс». Именно о сотрудничестве с ним ранее заявляла глава сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

Примечательно, что защитники берёзовой рощи не дождались помощи от этих активистов. Вывести ситуацию на федеральный уровень не удалось. Власти, тем не менее, пошли гражданам навстречу и посчитали обоснованными подозрения в том, что при передаче рощи в аренду дочерней фирме «Атомстройкомплекса» — ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» — могли быть нарушения. В конце мая суд постановил приостановить вырубку деревьев.

Http://akademtos.ru Березовая роща в Екатеринбурге

Сейчас в роще осталось 25 не вырубленных гектаров. А тем временем её защитники заявляют о том, что их приглашают на допросы. Как следует из расшифровки аудиозаписи разговора с участковым, за этим стоят представители «Атомстройкомплекса», которые обратились в прокуратуру. Возможно, это связано с тем, что на 15 июля назначено очередное заседание суда, в котором ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» выступает ответчиком. По мнению граждан, приглашения на допросы — это один из способов давления на активистов.