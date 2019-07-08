Солнечногорск, Московская область, 8 июля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В работе образовательного форума «Территория смыслов», проходящего на площадке Мастерской управления «Сенеж», принимают участие победители олимпиады «Я профессионал».

Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Кристина Фоминых

Одна из них — Кристина Фоминых из Марий Эл, поделилась с ИА REGNUM своими впечатлениями о работе форума.

«Полчаса, которые вы потратите на решение олимпиадных задач, могут кардинально изменить вашу жизнь!»

До 10 класса Кристина Фоминых считала себя гуманитарием: ей нравились и хорошо давались литература и история. Но когда в старшей школе преподавать математику и физику стали новые учителя, Кристина открыла в себе склонности к инженерным наукам. Сегодня Кристина — магистрантка Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), в своей диссертации описывает новый, открытый совместно со своим научным руководителем способ акустического обнаружения повреждений на трассах городских тепломагистралей. В этом году Кристина стала единственным в Республике Марий Эл призером олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Электро‑ и теплоэнергетика» и прошла отбор на смену «Россия — страна возможностей» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в Сенеже.

Кристина, как правило, в олимпиадах участвуют и побеждают ребята, которые со школы вовлечены в интеллектуальные соревнования. Какой ваш опыт участия в «олимпиадном движении»?

«Я — профессионал» — моя первая олимпиада. Я стала участвовать в ней, потому что сейчас нарабатываю себе портфолио для поступления в аспирантуру в следующем году. Я занимаюсь наукой, пишу статьи, и призовое место во всероссийской олимпиаде студентов будет большим плюсом для продолжения обучения после магистратуры. Рассчитывая только на получение дополнительных преференций для поступления в магистратуру, я получила гораздо больше! Признаться, я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной: сначала льготы на поступление в аспирантуру, которыми я могу воспользоваться в следующем году, потом мне предложили стажировку в компании ПАО «Россети», сейчас я оказалась на самом крутом молодежном форуме, и что-то мне подсказывает, что это еще не конец!

Очень важно отметить, что олимпиада — это не просто соревнования «кто умнее». Это целая образовательная программа, которая не заканчивается после оглашения имен победителей. Очень приятно то персональное внимание, которое участники олимпиады получают на всех этапах и даже сейчас, когда, казалось бы, организаторы должны быть заняты уже подготовкой к новому сезону. Это не только мое мнение — здесь, на «Территории смыслов» многие ребята вспоминали, что не было случая, когда организаторы не ответили бы на вопрос, заданный им в социальных сетях. Очень много лестных отзывов об организации поездки студентов из разных регионов России сюда, в Сенеж. А какая работа была проведена по подготовке образовательной программы на форуме!

Что из того, что приготовили для вас организаторы «Территории смыслов», впечатлило вас больше всего?

Знаете, здесь я впервые столкнулась с такой богатой программой, нацеленной на раскрытие надпрофессиональных навыков и компетенций. Минувшей зимой, когда я прошла во второй тур олимпиады, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого пригласил меня на зимнюю школу «Инженеры будущего», где я и мои сверстники оказались погружены в научные и практические проблемы и изучали передовые способы их решения. Но на «Территории смыслов», где собрались несколько сотен студентов разных специальностей, нам представилась возможность посмотреть на самих себя не только как на будущих профессионалов в определенных областях, но и как на будущих лидеров, как на поколение, от которого зависит, как будет развиваться наша страна.

Главное преимущество программы форума в том, что она включает в себя разные по формату мероприятия: лекции, тренд-сессии, деловые игры и командные активности. Не поверите, но спустя три дня на форуме мы успели познакомиться с большинством ребят, которые сюда приехали! Лекторы на площадках, где я была, — молодые люди. Это очень мотивирует, потому что ты понимаешь, что спикер на год-два тебя старше, но уже чего-то добился и готов делиться своими знаниями.

Впечатлил «Карьерный лекторий «Я — профессионал»: лекции по soft skills и командная игра «Курс на Марс», во время которой было интересно наблюдать, как ребята, имея в своем бэкграунде совершенно разный академический опыт, справляются с коммуникационными задачами, установлением контактов, выстраиванием отношений. «Фиолетовый лекторий», как мы его называли, заинтересовал всех.

На форуме очень продумана не только образовательная программа, но и размещение участников: мы живем в домиках, которые между собой называем «бунгало», и, уж не знаю почему, но многие отмечают особую атмосферу взаимопонимания, желания делиться, которая царит у нас в кампусах. Более того, эта атмосфера каким-то невероятным образом «заряжает» твои мозги на креативные решения. Буквально в самом начале смены мне в голову пришла идея, которой я захотела поделиться со своей командой.

Меня приятно удивило то, что я не встретила неконструктивной критики или безразличия, а увидела только искреннюю заинтересованность в проекте. Озвученная мной идея начала жить своей жизнью в головах моих новых знакомых и развиваться в недоступных мне научных плоскостях. Не знаю, к чему это в итоге приведет, но я точно уверена, что мы долго не потеряемся с теми, с кем обсуждали ее в лекториях форума и вечером, сидя в своих номерах.

В завершении беседы, Кристина, что бы вы могли посоветовать студентам, которые еще не участвовали в олимпиаде «Я — профессионал»?

Я очень часто говорю: «Посмотрите на меня — я закончила технологический университет в Марий Эл. Да, я хорошо училась, но у многих московских или питерских студентов лучше «входные» возможности в учебе и научной работе. А я смогла показать себя, завоевать призовое место и открыть многие двери, которые закрыты для большинства только потому, что никто и не стремится их открыть. Поверьте, полчаса, которые вы потратите на решение олимпиадных задач, могут кардинально изменить вашу жизнь!