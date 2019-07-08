Москва, 8 июля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В понедельник, 8 июля прошла церемония награждения лауреатов открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления духовно-просветительского центра святого равноапостольного великого князя Владимира — Патриаршего подворья в Тушине города Москвы.

Saintvladimir.ru

В мероприятии приняли участие вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, представители федеральных органов государственной власти, иерархи Русской православной церкви, искусствоведы, художники и архитекторы.

К участникам мероприятия обратился со вступительным словом Леонид Федун.

«Мы провели неординарное в современной истории мероприятие, когда для оформления фасадов храма организован открытый конкурс, в котором могли принять участие все желающие. Надеюсь, что наша инициатива даст импульс для раскрытия творческих возможностей и талантов участников и лауреатов. Поиск художественных идеалов является необходимой частью оформления любого храма. К примеру, в 1896 году прошло освящение храма святого равноапостольного князя Владимира в Киеве, который расписывался такими художниками, как Васнецов и Нестеров. Поэтому возведение нашего храма, на мой взгляд, имеет несомненно большую художественную значимость, и будет формировать восприятие людей не только в духовном, но и эстетическом плане», — отметил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Лауреатами конкурса стали:

1-е место — Александр Корноухов

2-е место — Анатолий Гончаренко

3-е место — Алина Баталина

«Специальная премия» — Кэти Меладзе

Организатором конкурса выступил ООО «Стадион «Спартак».