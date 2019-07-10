Президент России Владимир Путин 9 июля посещает Екатеринбург. Он примет участие в открытии Глобального саммита по производству и индустриализации и осмотрит экспозицию международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Кроме того, его ждут в Уральском федеральном университете. Отметим, ИННОПРОМ-2019 открылся 7 июля. А 9 июля состоится открытие Глобального саммита GMIS. Это уже второй по счёту саммит. Первый прошёл в 2017 году на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Президент России Владимир Путин

05:48 09.07.2019 В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета. Они переложили асфальт и установили большие цветочные клумбы, сообщают очевидцы. Подробности в материале: Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина

07:55 09.07.2019 Рабочая поездка Владимира Путина

09:41 09.07.2019 В Екатеринбурге начал работу второй Глобальный саммит по производству и индустриализации. Участие в церемонии открытия принял глава оргкомитета саммита, вице-премьер Дмитрий Козак. Читайте также: В Екатеринбурге открылся глобальный саммит GMIS-2019

11:10 09.07.2019 Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда. Сегодня, 9 июля, он совершает рабочую поездку в столицу Среднего Урала. Подробности в материале: Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда

13:07 09.07.2019 В Екатеринбурге президента России Владимир Путин ждут возле одного из корпусов Уральского федерального университета с утра. Как сообщают очевидцы, площадка вокруг здания оцеплена полицией, также дежурят студенты. Об этом: В Екатеринбурге возле корпуса УрФУ ждут Владимира Путина

15:13 09.07.2019 Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в саммите GMIS-2019, а также посетит десятую по счёту международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Читайте также: Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

15:21 09.07.2019 Президент России Владимир Путин высоко оценил конгресс-центр, построенный к Глобальному саммиту GMIS-2019. Об этом он заявил в своём выступлении на мероприятии. Читайте также: Путин оценил новый конгресс-центр в Екатеринбурге

15:22 09.07.2019 Выставка «Иннопром — 2019». Екатеринбург

15:39 09.07.2019 Глобальный саммит по производству и индустриализации сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи. Об этом в своём выступлении в Екатеринбурге заявил президент России Владимир Путин. «Хотел бы использовать эту трибуну для того, чтобы ещё раз рассказать о подходах России к решению общих, фундаментальных, без всякого преувеличения, цивилизационных проблем. О нашем видении долгосрочных тенденций, которые определяют глобальное развитие, и тех рисков, с которыми мы уже сталкиваемся или можем столкнуться в самое ближайшее время», — начал своё выступление президент страны. Читайте подробнее: Путин выступил в Екатеринбурге перед участниками саммита GMIS-2019

15:43 09.07.2019 Государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития страны, заявил 9 июля президент России Владимир Путин на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Читайте подробнее: Путин заявил о необходимости сотрудничества государства и бизнеса

15:50 09.07.2019 Всё более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-моделей, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки, оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Об этом на саммите GMIS-2019 заявил 9 июля президент России Владимир Путин. «Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и телефонов. то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией», — сказал президент. «Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, пожарами и природными катаклизмами. Кстати говоря, мы в России чувствуем это наиболее остро», — добавил Владимир Путин. Об этом: Путин: деградация природы и климата продолжается

16:15 09.07.2019 Вопросы изменения климата и экологические проблемы нуждаются в глубокой содержательной дискуссии. Об этом на саммите GMIS в Екатеринбурге заявил Владимир Путин. «Как совместить долгосрочное развитие, нарастание объёмов производства и природное благополучие, высокое качество жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая технологическая революция, роботизация, переход к интернету вещей не оказались в ресурсном и экологическом тупике. Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой, содержательной дискуссии», — сказал президент. «Однако вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке, мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие. Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса. Что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют. Или, честнее сказать, чего не имеют. Доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Такая архаика — это, конечно, путь в никуда, это путь только к новым конфликтам», — добавил Владимир Путин. . Об этом: Путин: экологические и климатические проблемы нужно серьёзно обсуждать

16:48 09.07.2019 Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ. В университет он прибыл после саммита GMIS-2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Встречу с молодёжью он начал, поздравив Екатеринбург с победой в борьбе за право проведения Универсиады-2023. По его словам, это хорошее мероприятие, а для университета ещё и полезное. «Уверен, что это пойдёт на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ

16:53 09.07.2019 Выступление Владимира Путина на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS)

17:24 09.07.2019 Президент России Владимир Путин готов поддержать идею проведения всероссийской акции «Ночь карьеры». С идей проведения такой акции в разговоре с президентом выступил один из студентов Уральского федерального университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам обучающегося, союз студентов УрФУ регулярно проводит акции «Ночь карьеры» и «Весна карьеры». И эти акции пользуются огромной популярностью как среди студентов, так и среди работодателей. Владимир Путин несколько скептически отнёсся к идее проводить подобные мероприятия по ночам, отметив, что в ночное время нужно заниматься вопросами демографии, но всё же идею поддержал. Об этом: Путин не против провести всероссийскую «Ночь карьеры»

17:26 09.07.2019 25% турецких инвестиций в экономику России сконцентрировано в Татарии. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты», состоявшейся в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. «В нашей республике сконцентрировано порядка 25 процентов турецких инвестиций в экономику России — свыше $2 млрд. Наш товарооборот растет, но нам есть к чему стремиться. Для примера, несколько лет назад объём взаимной торговли достигал $3 млрд», — отметил Минниханов. Подробности в материале: 25% турецких инвестиций в экономику России сконцентрировано в Татарии

17:34 09.07.2019 Технико-экономическое обоснование для строительства легкорельсового метрополитена в Воронеже будет разработано к 2020 году, это станет первым этапом в реализации этого проекта. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По оценке губернатора разработка технико-экономического обоснования проекта обойдется в сумму 15−20 млн рублей, строительство метро оценивается в 50 млрд рублей — здесь власти рассчитывают на федеральную помощь. По теме: Легкорельсовое метро в Воронеже оценили в 50 млрд рублей

17:38 09.07.2019 Участники II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS)

17:52 09.07.2019 Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашены на 100-летие Уральского федерального университета. С приглашением выступила Лейла Кожакова из Казахстана, которая окончила аспирантуру УрФУ. Девушка отметила, что Назарбаев является почётным доктором УрФУ. Владимир Путин отметил. что если бы знал об этом приглашении заранее, то сообщил бы экс-главе Казахстана, тем более что разговаривал с ним два дня назад. «Но я специально ему ещё позвоню по этому вопросу. Спасибо!» — сказал Путин. Читайте также: Путина и Назарбаева пригласили на 100-летие Уральского университета

17:55 09.07.2019 Ульяновская область наращивает сотрудничество с Турцией. Опыт работы с турецкими партнёрами и предложения по дальнейшему развитию инвестиционных связей с бизнесом-сообществом страны представил на ИННОПРОМЕ первый заместитель председателя правительства области Андрей Тюрин. По его словам, в регионе «целенаправленно фокусируются на этой стране как на главном приоритетном партнере уже более 10 лет». На территории региона турецкими инвесторами реализуются два крупных промышленных проекта, оба вышли на стадию производства. Это пивоваренный завод AB InBev Efes и Martur Fompak International, которая изготавливает автокресла. Объём инвестиций последней составил порядка 450 млн рублей, создано более 300 рабочих мест, и, по предварительным данным, в настоящее время инвестор планирует реализовать второй этап и увеличить объем производства на 30%. [[[quote-0]]]

17:56 09.07.2019 Из Казахстана не нужно переманивать талантливых студентов в Россию. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ 9 июля заявил президент страны Владимир Путин. «Когда я сказал, надо переманивать талантливых людей в Россию… Действительно, так и надо делать. Из Казахстана не надо! Почему? Потому. что у нас с такими странами, как Казахстан, должна быть другая задача, нужно объединять усилия. То, что эффективнее развивать в России — развивать в России, то. что эффективнее функционирует в Казахстане, нужно делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей», — сказал президент. Отметим, ответ прозвучал после вопроса девушки из Казахстана, которая училась в УрФУ. Лейла Кожакова успешно окончила аспирантуру УрФУ. Она предложила увеличить количество грантов для проведения совместных исследований учёными России и Казахстана. Об этом: Путин: из Казахстана не надо переманивать талантливых студентов

17:58 09.07.2019 Встреча Владимира Путина с российскими журналистами

18:05 09.07.2019 Предприятия оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области увеличат объём производства гражданской продукции. Предусматривающее диверсификацию соглашение заключено между региональным правительством и НПО «Конверсия» (создана в 2017 году госкорпорацией «Ростех» и Внешэкономбанком) на промышленной выставке ИННОПРОМ. В рамках сотрудничества организация будет оказывать консультационную поддержку ульяновским предприятиям и помощь в выработке новых решений в отрасли. В частности, планируется проводить мероприятия, посвященные отраслевой господдержке, помогать в разработке проектов гражданской направленности, привлечении финансирования, поиске партнеров. Отметим, оборонно-промышленный комплекс на территории Ульяновской области представлен предприятиями по производству военной техники, боеприпасов, военного приборостроения и амуниции. Одним из важнейших направлений остаётся авиастроение. В настоящее время на авиастроительном заводе производят воздушные суда, но не разработана их гражданская версия. Ряд предприятий занимаются производством микроэлектронной базы для ОПК России. [[[quote-1]]]

18:14 09.07.2019 Участники II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS)

18:32 09.07.2019 Соглашение о сотрудничестве правительства Ставропольского края и ПАО АФК «Система» подписали 9 июля на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, губернатор Владимир Владимиров и председатель Совета директоров компании Владимир Евтушенков. Соглашение рассчитано на пять лет. Документ предусматривает развитие сотрудничества в самых разных сферах — от сельского хозяйства до информационных технологий. В частности, речь может идти о совместной реализации проектов «Умный город», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Об этом: ИННОПРОМ: Ставрополье и АФК «Система» планируют пятилетнее сотрудничество

18:39 09.07.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Екатеринбург посетил Международную выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019». Читайте также: Путин побывал на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге

18:43 09.07.2019 Посещение Международной выставки «ИННОПРОМ-2019»

19:01 09.07.2019 Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного «Лидеры России». Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. В ходе диалога к главе государства обратилась Инна Насчетникова — победитель Международного инженерного чемпионата CASE-IN платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях. «Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами», — отреагировал Владимир Путин. Он заметил, что участники конкурса «Лидеры России», показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. «Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», — заверил президент. Об этом: Владимир Путин подчеркнул необходимость конкурса для молодых ученых

19:05 09.07.2019 Посещение Уральского федерального университета

19:17 09.07.2019 Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых. Встреча прошла в Екатеринбурге, куда глава государства совершил рабочую поездку, сообщает пресс-служба Кремля. О семье Сыропятовых ИА REGNUM ранее рассказывало. В конце мая Владимир Путин вручил ей орден «Родительская слава». И было за что — у Максима и Лилии Сыропятовых в семье девять детей. Президент расспросил членов семьи о переезде в новый дом. За чашкой чая он узнал, как многодетная семья устроилась на новом месте. Подробности в материале: Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых

19:20 09.07.2019 Встреча Владимира Путина с многодетной семьей Сыропятовых

19:35 09.07.2019 Президенту России Владимиру Путину представили проект одного из кластеров Универсиады, которую Екатеринбург примет в 2023 году. На площадке более 600 га в перспективном районе Новокольцовский разместятся часть деревни студенческих игр и спортивные объекты, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики. Презентацию кластера провёл глава совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Эта компания намерена развивать площадку между Екатеринбургом и аэропортом «Кольцово». На ней будут созданы крытый гребной канал, дворец водных видов спорта, другие спортобъекты, зоны отдыха, а также медицинский сектор, общежития и т.д. Подробности в материале: Владимир Путин изучил проект кластера Универсиады-2023 в Екатеринбурге