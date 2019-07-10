Владимир Путин в Екатеринбурге: ИННОПРОМ и Глобальный саммит GMIS
В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета. Они переложили асфальт и установили большие цветочные клумбы, сообщают очевидцы.
Подробности в материале: Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина
В Екатеринбурге начал работу второй Глобальный саммит по производству и индустриализации. Участие в церемонии открытия принял глава оргкомитета саммита, вице-премьер Дмитрий Козак.
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Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда. Сегодня, 9 июля, он совершает рабочую поездку в столицу Среднего Урала.
Подробности в материале: Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда
В Екатеринбурге президента России Владимир Путин ждут возле одного из корпусов Уральского федерального университета с утра. Как сообщают очевидцы, площадка вокруг здания оцеплена полицией, также дежурят студенты.
Об этом: В Екатеринбурге возле корпуса УрФУ ждут Владимира Путина
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в саммите GMIS-2019, а также посетит десятую по счёту международную промышленную выставку ИННОПРОМ.
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Президент России Владимир Путин высоко оценил конгресс-центр, построенный к Глобальному саммиту GMIS-2019. Об этом он заявил в своём выступлении на мероприятии.
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Глобальный саммит по производству и индустриализации сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи. Об этом в своём выступлении в Екатеринбурге заявил президент России Владимир Путин.
«Хотел бы использовать эту трибуну для того, чтобы ещё раз рассказать о подходах России к решению общих, фундаментальных, без всякого преувеличения, цивилизационных проблем. О нашем видении долгосрочных тенденций, которые определяют глобальное развитие, и тех рисков, с которыми мы уже сталкиваемся или можем столкнуться в самое ближайшее время», — начал своё выступление президент страны.
Читайте подробнее: Путин выступил в Екатеринбурге перед участниками саммита GMIS-2019
Государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития страны, заявил 9 июля президент России Владимир Путин на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
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Всё более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-моделей, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки, оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Об этом на саммите GMIS-2019 заявил 9 июля президент России Владимир Путин.
«Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и телефонов. то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией», — сказал президент.
«Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, пожарами и природными катаклизмами. Кстати говоря, мы в России чувствуем это наиболее остро», — добавил Владимир Путин.
Вопросы изменения климата и экологические проблемы нуждаются в глубокой содержательной дискуссии. Об этом на саммите GMIS в Екатеринбурге заявил Владимир Путин.
«Как совместить долгосрочное развитие, нарастание объёмов производства и природное благополучие, высокое качество жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая технологическая революция, роботизация, переход к интернету вещей не оказались в ресурсном и экологическом тупике. Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой, содержательной дискуссии», — сказал президент.
«Однако вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке, мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие. Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса. Что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют. Или, честнее сказать, чего не имеют. Доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Такая архаика — это, конечно, путь в никуда, это путь только к новым конфликтам», — добавил Владимир Путин. .
Об этом: Путин: экологические и климатические проблемы нужно серьёзно обсуждать
Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ. В университет он прибыл после саммита GMIS-2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Встречу с молодёжью он начал, поздравив Екатеринбург с победой в борьбе за право проведения Универсиады-2023. По его словам, это хорошее мероприятие, а для университета ещё и полезное.
«Уверен, что это пойдёт на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ
Президент России Владимир Путин готов поддержать идею проведения всероссийской акции «Ночь карьеры». С идей проведения такой акции в разговоре с президентом выступил один из студентов Уральского федерального университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам обучающегося, союз студентов УрФУ регулярно проводит акции «Ночь карьеры» и «Весна карьеры». И эти акции пользуются огромной популярностью как среди студентов, так и среди работодателей. Владимир Путин несколько скептически отнёсся к идее проводить подобные мероприятия по ночам, отметив, что в ночное время нужно заниматься вопросами демографии, но всё же идею поддержал.
Об этом: Путин не против провести всероссийскую «Ночь карьеры»
25% турецких инвестиций в экономику России сконцентрировано в Татарии. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты», состоявшейся в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
«В нашей республике сконцентрировано порядка 25 процентов турецких инвестиций в экономику России — свыше $2 млрд. Наш товарооборот растет, но нам есть к чему стремиться. Для примера, несколько лет назад объём взаимной торговли достигал $3 млрд», — отметил Минниханов.
Подробности в материале: 25% турецких инвестиций в экономику России сконцентрировано в Татарии
Технико-экономическое обоснование для строительства легкорельсового метрополитена в Воронеже будет разработано к 2020 году, это станет первым этапом в реализации этого проекта. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По оценке губернатора разработка технико-экономического обоснования проекта обойдется в сумму 15−20 млн рублей, строительство метро оценивается в 50 млрд рублей — здесь власти рассчитывают на федеральную помощь.
По теме: Легкорельсовое метро в Воронеже оценили в 50 млрд рублей
Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашены на 100-летие Уральского федерального университета. С приглашением выступила Лейла Кожакова из Казахстана, которая окончила аспирантуру УрФУ.
Девушка отметила, что Назарбаев является почётным доктором УрФУ. Владимир Путин отметил. что если бы знал об этом приглашении заранее, то сообщил бы экс-главе Казахстана, тем более что разговаривал с ним два дня назад.
«Но я специально ему ещё позвоню по этому вопросу. Спасибо!» — сказал Путин.
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Ульяновская область наращивает сотрудничество с Турцией. Опыт работы с турецкими партнёрами и предложения по дальнейшему развитию инвестиционных связей с бизнесом-сообществом страны представил на ИННОПРОМЕ первый заместитель председателя правительства области Андрей Тюрин. По его словам, в регионе «целенаправленно фокусируются на этой стране как на главном приоритетном партнере уже более 10 лет».
На территории региона турецкими инвесторами реализуются два крупных промышленных проекта, оба вышли на стадию производства. Это пивоваренный завод AB InBev Efes и Martur Fompak International, которая изготавливает автокресла. Объём инвестиций последней составил порядка 450 млн рублей, создано более 300 рабочих мест, и, по предварительным данным, в настоящее время инвестор планирует реализовать второй этап и увеличить объем производства на 30%.
Из Казахстана не нужно переманивать талантливых студентов в Россию. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ 9 июля заявил президент страны Владимир Путин.
«Когда я сказал, надо переманивать талантливых людей в Россию… Действительно, так и надо делать. Из Казахстана не надо! Почему? Потому. что у нас с такими странами, как Казахстан, должна быть другая задача, нужно объединять усилия. То, что эффективнее развивать в России — развивать в России, то. что эффективнее функционирует в Казахстане, нужно делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей», — сказал президент.
Отметим, ответ прозвучал после вопроса девушки из Казахстана, которая училась в УрФУ. Лейла Кожакова успешно окончила аспирантуру УрФУ. Она предложила увеличить количество грантов для проведения совместных исследований учёными России и Казахстана.
Об этом: Путин: из Казахстана не надо переманивать талантливых студентов
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области увеличат объём производства гражданской продукции. Предусматривающее диверсификацию соглашение заключено между региональным правительством и НПО «Конверсия» (создана в 2017 году госкорпорацией «Ростех» и Внешэкономбанком) на промышленной выставке ИННОПРОМ. В рамках сотрудничества организация будет оказывать консультационную поддержку ульяновским предприятиям и помощь в выработке новых решений в отрасли. В частности, планируется проводить мероприятия, посвященные отраслевой господдержке, помогать в разработке проектов гражданской направленности, привлечении финансирования, поиске партнеров.
Отметим, оборонно-промышленный комплекс на территории Ульяновской области представлен предприятиями по производству военной техники, боеприпасов, военного приборостроения и амуниции. Одним из важнейших направлений остаётся авиастроение. В настоящее время на авиастроительном заводе производят воздушные суда, но не разработана их гражданская версия. Ряд предприятий занимаются производством микроэлектронной базы для ОПК России.
Соглашение о сотрудничестве правительства Ставропольского края и ПАО АФК «Система» подписали 9 июля на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, губернатор Владимир Владимиров и председатель Совета директоров компании Владимир Евтушенков. Соглашение рассчитано на пять лет. Документ предусматривает развитие сотрудничества в самых разных сферах — от сельского хозяйства до информационных технологий. В частности, речь может идти о совместной реализации проектов «Умный город», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Об этом: ИННОПРОМ: Ставрополье и АФК «Система» планируют пятилетнее сотрудничество
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Екатеринбург посетил Международную выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019».
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Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного «Лидеры России». Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.
В ходе диалога к главе государства обратилась Инна Насчетникова — победитель Международного инженерного чемпионата CASE-IN платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.
«Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами», — отреагировал Владимир Путин.
Он заметил, что участники конкурса «Лидеры России», показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. «Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», — заверил президент.
Об этом: Владимир Путин подчеркнул необходимость конкурса для молодых ученых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых. Встреча прошла в Екатеринбурге, куда глава государства совершил рабочую поездку, сообщает пресс-служба Кремля.
О семье Сыропятовых ИА REGNUM ранее рассказывало. В конце мая Владимир Путин вручил ей орден «Родительская слава». И было за что — у Максима и Лилии Сыропятовых в семье девять детей.
Президент расспросил членов семьи о переезде в новый дом. За чашкой чая он узнал, как многодетная семья устроилась на новом месте.
Подробности в материале: Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президенту России Владимиру Путину представили проект одного из кластеров Универсиады, которую Екатеринбург примет в 2023 году. На площадке более 600 га в перспективном районе Новокольцовский разместятся часть деревни студенческих игр и спортивные объекты, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.
Презентацию кластера провёл глава совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Эта компания намерена развивать площадку между Екатеринбургом и аэропортом «Кольцово». На ней будут созданы крытый гребной канал, дворец водных видов спорта, другие спортобъекты, зоны отдыха, а также медицинский сектор, общежития и т.д.
Подробности в материале: Владимир Путин изучил проект кластера Универсиады-2023 в Екатеринбурге
У гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в ближайшие несколько лет зарубежных конкурентов не появится, заявил президент России Владимир Путинв ходе встречи со студентами Уральского федерального университета.
«Наверное, вам уже известна одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это «Авангард», наша система ракет. Аналогов нет. Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого. Если бы не новые материалы, это было бы невозможно», — сказал Владимир Путин.
Здание Воронежского театра оперы и балета, которое готовят к реконструкции, сохранят в существующих габаритах, а подсобные помещения расширят за счет подземной территории. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 июля на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
Читайте также: У Воронежского театра оперы и балета появятся подземные этажи
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания. Об этом сообщают очевидцы, также данный факт подтверждают многочисленные видеозаписи, опубликованные в соцсетях.
На кадрах видно, как кортеж главы государства остановился, отъезжая от УрФУ. Владимир Путин вышел из машины и направился к людям, которые пришли специально в связи с его приездом и несколько часов ждали.
По словам очевидцев, это общение не было запланировано. Это видно и по бурной радости граждан.
«Путин, конечно, очень удивил. Совершенно внезапно вышел к толпе после посещения УрФУ. И это явно было незапланированный поступок», — написал на своей странице в Facebook один из жителей города Андрей Варкентин. Он также добавил, что не поверил бы в эту историю, если бы не увидел всё своими глазами.
Одной из студенток Уральского федерального университета стало плохо на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и она потеряла сознание.
Президент России Владимир Путин поможет внедрять в промышленное производство научные разработки вуза. Об этом он заявил на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.
Подробности в материале: Путин пообещал помочь с внедрением научных разработок в промышленность
На полях ИННОПРОМ-2019 прошли финальные переговоры о реализации инвестпроектов в территориях социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области главы Зауралья Вадима Шумкова с руководством агропромышленной компании ООО «А1 АГРО ГРУПП». Договорённости станут импульсом для развития целого ряда предприятий.
Подробности в материале: В Курганской области с ИННОПРОМ-2019 начнётся производство твёрдых сыров
В Новосибирской области будет создан кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге заключили правительство региона, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ», входит в Холдинг «Швабе») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Читайте подробнее: ИННОПРОМ-2019: в Новосибирске создадут кластер ультразвуковой медтехники
В Свердловской области многодетная семья Сыропятовыхс помощью властей смогла переехать на новое место. Об этом её представители сообщили президенту России Владимиру Путину на встрече в Екатеринбурге.
Максим и Лилия Сыропятовы воспитывают девятерых детей — восемь дочерей и сына. В конце мая Владимир Путин вручил им орден «Родительская слава». Ранее они жили в частном доме в Красноуфимске, но в начале июля смогли переехать в Верхнюю Пышму, поближе к своим родственникам, сообщили журналистам в свердловском областном департаменте информполитики.
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Создание научно-образовательных центров будет драйвером развития региональной экономики. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ заявил президент России Владимир Путин.
Вопрос задал доцент физико-технологического института Сергей Звонарёв, который поинтересовался, получится ли у НОЦ стать в итоге драйвером, который позволит ускорить процессы внедрения технологий. Владимир Путин на это пояснил, что образование, наука и промышленность как раз и объединяются с тем, чтобы внедрять разработки молодых учёных эффективнее. Отметим, вопрос по поводу внедрения разработок в промышленность на встрече тоже звучал, так что проблема для учёных актуальна.
Читайте подробнее: Путин: создание НОЦ станет драйвером развития
Российская Федерация является лидером по борьбе с диабетом. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ заявил президент России Владимир Путин.
Вопрос главе государства задал аспирант химико‑технологического института УрФУ Виктор Федотов. Он работаю в лаборатории физиологически активных соединений. По его словам, у вуза есть огромный опыт в том числе и по разработке лекарственных препаратов. Совместно с Академией наук был создан препарат «Триазавирин». А сейчас разрабатывается препарат против диабета. Уже идёт третья стадия доклинических исследований. Этот препарат не просто понижает уровень глюкозы, но и борется с самой причиной диабета. Однако на клинические испытания его не берут.
Владимир Путин со своей стороны отметил, что развитие фармы в России — это ключевой вопрос. И подчеркнул. что полностью на стороне учёных.
«Если мы хотим быть самостоятельными, независимыми и повысить свой суверенитет в этом смысле, то это чрезвычайно важно», — сказал глава государства. Он также добавил, что направления, поднятые аспирантом, чрезвычайно важные.
По поводу диабета Владимир Путин подчеркнул. что за последнее время в России было много сделано. «Можно сказать, что Россия в известном смысле является даже лидером по борьбе с диабетом, по некоторым его, во всяком случае, составляющим этой проблемы», — сказал президент.
Читайте подробнее: Путин: Россия является лидером по борьбе с диабетом
В России разрабатывается новая программа развития фармацевтической отрасли. Об этом студентам и аспирантам Уральского федерального университета заявил президент России Владимир Путин.
«Мы сейчас разрабатываем новую программу развития фармы. Она должна быть готова — Правительство над ней работает, — она должна быть готова к концу текущего, 2019 года и рассчитана, по‑моему, должна быть до 2030 года», — сказал президент.
Об этом: Путин анонсировал новую программу развития фармацевтической отрасли
Якутия и Турция в рамках X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение активизирует торгово-экономические отношения, привлечёт инвесторов в Якутию и укрепит сотрудничество между действующими резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» и бизнесменами Стамбула.
Подробности в материале: Иннопром-2019: турецких инвесторов ждут в Якутии