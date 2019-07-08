Герман Греф поздравил команду «Отцы и дети» с победой на GMC
Солнечногорск, Московская область, 8 июля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Президент и председатель правления Сбербанка России, наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф поздравил российскую команду, в составе которой — два сотрудника банка — с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
В беседе с журналистами он отметил, что команда Сбербанка считает победу частично и своим успехом, поскольку участвует во всех подобных государственных программах и делится своим управленческим опытом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 6 июля, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge.
Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов.
Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата. Два члена команды — Сергей Ионин и Максим Кирилов — сотрудники Сбербанка России.
Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал. Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д'Ивуара.
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