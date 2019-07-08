Рыбинск, Ярославская область, 8 июля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Пассажирский теплоход кратковременно сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

ГУ МЧС по Ярославской области Теплоход «Викинг Хельги»

Инцидент произошёл в пяти километрах севернее населённого пункта Тихвинское. Теплоход, на борту которого находились 290 человек, сел на мель из-за поломки. Спустя непродолжительное время движение было возобновлено.

Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что речь идёт о четырёхпалубном теплоходе «Викинг Хельги», принадлежащем зарубежной компании Viking River Cruises. Сообщается, что у судна вышло из строя рулевое управление, вскоре поломку удалось устранить.

«На место ЧП были отправлены спасатели, однако их помощь не потребовалась. На теплоходе перезапустили электрическую систему и смогли продолжить рейс. Пострадавших нет. Лайнер прибыл в порт города Рыбинска, где проведена полная диагностика судна. Каких-либо проблем не выявлено», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главному управлении МЧС по Ярославской области.

Сейчас лайнер «Викинг Хельги» ждет разрешительных документов на то, чтобы продолжить свое путешествие.