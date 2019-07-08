Калуга, 8 июля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В калужском Инновационном культурном центре состоялось торжественное закрытие ХVIII Всероссийского конкурса и фестиваля «Молодые фотографы России — 2019». Как сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области, в фестивале приняли участие около 100 молодых фотографов из городов и регионов России.

Admoblkaluga.ru Церемония награждения

Из 103 конкурсных работ молодых фотографов жюри выбрало 18 авторов самых интересных проектов. 10 авторов станут лауреатами государственных стипендий.

Победителем и обладателем гран-при конкурса, по мнению жюри, стала калужанка Светлана Тарасова, завоевавшая аналогичный приз в 2018 году.

Также в рамках фестиваля состоялся блиц-конкурс «Калуга — Космос. Полет нормальный». Фотографы во время конкурса фотографировали Калугу и представляли жюри свои работы. Победителю блиц-конкурса, калужанке Марии Соколовой, был вручен памятный приз от правительства Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Молодые фотографы России» был учрежден Союзом фотохудожников России в 2001 году. В нём приняли участие тысячи авторов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов. Участников фестиваля в разные годы принимали Москва, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Плёс (Ивановская область) и Пущино (Московская область).