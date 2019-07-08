Москва, 9 июля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сформулировал пять задач межпарламентского диалога, в их числе — большие возможности межпарламентского сотрудничества в совместном противодействии глобальным угрозам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Конкретная задача законодателей — «герметично» закрыть «лазейки» в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы», — пишет Володин в статье, опубликованной в «Российской газете».

При этом он считает недопустимым наличие различных подходов в признании организаций террористическими.

«Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо», — полагает спикер Госдумы.

Он считает необходимым «выработать одинаковую трактовку, определение террористических организаций, стремиться к созданию единого реестра террористических организаций».

В качестве примера эффективной работы по гармонизации законодательства в этой сфере Володин привел ПА ОДКБ. Такая унификация может стать ориентиром для других международных парламентских институтов.

По итогам прошедшего в Москве Международного форума «Развитие парламентаризма» в статье для российского издания Володин сформулировал пять задач межпарламентского диалога. Это преодоление кризиса международного права, максимальное согласовывание интересов, обеспечение представительства интересов граждан стран и укрепление взаимного доверия, совместное противодействие глобальным угрозам и формирование правовой базы будущего.