В Севастополе рационализируют бомбоубежища и противорадиационные укрытия
Севастополь, 8 июля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Власти Севастополя проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны для их дальнейшего сохранения и более рационального использования. Соответствующее постановление приняло 8 июля правительство города, сообщил журналистам и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.
Марина Каширская ИА REGNUM
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«Бомбоубежища, противорадиационные укрытия двойного назначения спроектированы и построены для эксплуатации в военное и мирное время. Их необходимо рационально использовать, не снижая их защитных свойств и готовности к приёму укрываемых», — отметил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией для полуострова одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе.
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