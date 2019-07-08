Ярославль, 8 июля, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Причиной пожара в деревне Суринское под Ярославлем, в результате которого погибла 83-летняя женщина, стал поджог. Об этом порталу YarNews рассказал сын погибшей Владимир Кузьмин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сгоревший дом

Как сообщало ранее ИА REGNUM, погибшая Валентина Кузьмина боролась с превращением деревни в производственную зону, обращаясь во всевозможные инстанции и органы власти. По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело.

В следственных органах пока не комментируют ход расследования. Однако по данным сына погибшей причиной возгорания стали умышленные действия. Это, по словам Кузьмина, установила официальная экспертиза.

Трагедия произошла накануне посещения пенсионерки специальной межведомственной комиссией, которая работала после обращения к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.