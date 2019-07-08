Феррара, Италия, 8 июля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии наложила запрет на проведение футбольных матчей командой «СПАЛ» на своем стадионе в Ферраре, передает La Stampa в понедельник, 8 июля.

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Правоохранители считают, что стадион не отвечает нормам сейсмической безопасности, а представленные документы сфальсифицированы.

До нормализации ситуации часть трибун стадиона находится в статусе «секвестированных» правоохранителями.