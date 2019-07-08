Киев, 8 июля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. На последних президентских выборах Украине предложили на выбор двух русофобов, а страна старательно выбирала, не замечая этого. Такое мнение сегодня, 8 июля, выразил украинский политолог Василий Стоякин, комментируя скандал вокруг возможного проведения телемоста между украинским и российским телеканалами.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что риторика Зеленского и его ближайшего окружения (СБУ, Совнацбез) в чистом виде заимствована у «партии войны», причём той её части, которая радикальнее «Европейской солидарности» Порошенко.

«Телемост — это просто формат работы СМИ и возможность его использования — вопрос свободы слова… Тут просто стоит напомнить, что в конце апреля Зеленский, отвечая Путину, открыл российскому президенту глаза: «мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет». Теперь оказывается, что формат работы журналистов, который не нравится президенту, достоин пресечения на уровне СНБОУ… Хотя, по идее, государство должно было бы защищать журналистов от нападок радикалов. Но оно сочло нужным встать на их сторону», — анализирует ситуацию эксперт.

Также Стоякин подчеркивает, что телемост в принципе — это инструмент «народной дипломатии», который действительно позволяет отчасти преодолеть отчуждение между народами, услышать мотивацию друг друга без ретрансляции политиками.

«Именно в этом, в своё время, была роль советско-американских телемостов. И тут бы Зеленскому и Данилюку (секретарю Совнацбеза) обеспокоится тем, как же так получилось, что в отношениях между соседними странами, при отсутствии языково-культурного барьера, в принципе оказался востребованным такой формат», — отмечает он.

В итоге этой ситуации эксперт предсказывает падение общего рейтинга Зеленского (но зато определенный рост его популярности на Галичине):

«Ведь тема мира — тема номер 1 на Украине… И тут Зеленский, внезапно, занимает по ней определённую точку зрения. И она, не то, чтобы против переговоров, но против даже самой возможности обсуждения этого вопроса избирателями», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия». Само мероприятие было отменено украинской стороной, после масштабной атаки со стороны властей и радикалов.