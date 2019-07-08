Киев, 8 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что «одно из самых мощных достижений Украины» — это проведение президентских выборов весной этого года.

President.gov.ua Дональд Туск, Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

Об этом он заявил в рамках саммита «Украина-ЕС» сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туск выразил надежду, что и досрочные парламентские выборы 21 июля пройдут по тем же стандартам, что и президентские.

«Мы все в Европе были поражены тем, какие были стандарты на предыдущих выборах в Украине. Они были конкурентными, а также свободными, честными и профессионально организованными», — заявил он.

Вместе с тем, глава Евросовета отметил, что в настоящий момент явно не самое простое время в политической жизни Украины и пообещал, что в любом случае, всегда, будет поддерживать Киев.

Ранее сегодня спецпредставитель Вашингтона на Украине Курт Волкер заявил, что новый украинский президент Владимир Зеленский имеет значительный кредит доверия, что продемонстрировали выборы главы государства. Однако, это еще не сказалось на голосах в парламенте и на поддержке конкретного стратегического законодательства.

«Мы узнаем только после 21 июля… какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план воплощения Минска, так и план реформ в Украине», — добавил американский дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению ряда украинских экспертов, с досрочными выборами дело обстоят далеко не идеально. В частности, политолог Виктор Небоженко заявляет, что в рамках проходящей сейчас в стране парламентской кампании происходит снятие любых морально-политических ограничений — «цинизм, коррупция, демагогия и агрессия в избирательных округах просто зашкаливает».