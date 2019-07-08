Ярославль, 8 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославской области разработан проект указа губернатора, определяющего работу чиновников областного правительства и органов местного самоуправления в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Фактически это регламент работы чиновников, определяющий, как реагировать на критические замечания в социальных сетях. При этом ответы гражданам представители власти будут давать куда оперативнее, чем обязывает закон.

Ответственным за работу с соцсетями определен департамент общественных связей правительства Ярославской области. Все структурные подразделения органов исполнительной власти региона будут обязаны создать свои страницы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и «Instagram». Это же будут обязаны сделать и органы местной власти. Не реже двух раз в неделю органы власти на своих страницах должны писать о своей работе.

Основной мониторинг сетей ляжет на департамент общественных связей. Куратор социальных сетей в департаменте будет выявлять публикации, на которые власти необходимо реагировать. В течение часа после выявления такой публикации куратор будет обязан передать информацию в орган власти, который отвечает за проблему. Подготовка и публикация ответа должна занимать не более суток.

Заметим, что согласно закону «О порядке рассмотрения обращения граждан» срок ответа на письменный запрос составляет 30 дней. Для депутатов этот срок в два раза меньше — 15 дней. А на запросы СМИ власти обязаны отвечать в течение недели. Здесь же чиновникам придется реагировать в 30 раз быстрее. Официальным ответом реакция в социальных сетях вряд ли может считаться, но для людей главным, пожалуй, будет другое — чиновники должны будут объяснить, как решат ту или иную проблему.

«Ответ на публикацию должен соответствовать формату общения в социальной сети и содержать информацию о мерах, принятых для решения вопроса, содержащегося в публикации, сведения об этапах и сроках его решения либо обоснованную информацию о невозможности решения указанного вопроса, со ссылками на соответствующие правовые акты; фотографии, видеозаписи или иные иллюстрированные материалы, подтверждающие принятие мер по решению вопроса, содержащегося в публикации (при наличии)», — говорится в проекте указа губернатора Ярославской области.

Более того, чиновникам будет предписано реагировать на комментарии и повторные публикации, если проблема не решена. Отвечать за работу «кураторов соцсетей» будет непосредственно заместитель губернатора области по внутренней политике. Каждый месяц замгубернатора обязан представлять отчет о работе с соцсетями лично губернатору. В случае же появления публикаций, «носящих социально и общественно значимый характер, а также о повышенной социальной активности по вопросам, требующим оперативного решения», о них нужно будет докладывать губернатору незамедлительно.

По данным источников ИА REGNUM, эта система не является разработкой исключительно Ярославской области. Она создана одним из консалтинговых агентств и внедряется в целом ряде регионов. Ярославцы уже заметили повышение активности в сетях различных органов власти. При этом такая работа велась большинством чиновников без дополнительной оплаты, в нагрузку к существующему функционалу.

В случае выхода указа губернатора активность власти в соцсетях будет иметь и правовую основу. Потребуется ли при этом брать на работу дополнительных чиновников, или же доплачивать действующим работникам, пока неясно. В проекте указа сказано, что его реализация не потребует дополнительных затрат из областного бюджета. А вот про местные бюджеты ничего не сказано.