Йошкар-Ола, 8 июля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания телеведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей — «проявления слабости или испуга», говорить «гадости про умерших людей не станет ни один взрослый адекватный человек». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Казанков

Говоря о нецензурной брани в адрес российского лидера, до которой в эфире опустился Габуния, депутат отметил, что это «ничего, кроме жалости к данному человеку, не вызывает».

"Как врач-невролог могу сказать, что хамство и сквернословие — это проявления слабости или испуга. А уж говорить гадости про умерших людей не станет ни один взрослый адекватный человек. Понятно же, что этим ты оскорбляешь не их, а самого себя.

Депутат Госдумы Сергей Казанков Считается, что политика — грязное дело, но даже в политике есть рамки, которые уважающие себя люди не переступают. Особенно неприятно, что в сети Габунию называют грузинским журналистом. У меня много друзей-грузин, и я хорошо знаю, что в этой стране много веков существуют традиции почитания предков. В Грузии живут гордые интеллигентные люди. Но, видимо, есть и исключения».

Как сообщало ИА REGNUM , 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в авторской программе «Постскриптум» в нецензурной форме высказал неприязнь к президенту России Владимиру Путину и его покойным родителям, зачитав в эфире монолог на pусском языке. Это вызвало резко негативную реакцию не только в России, но и в самой Грузии. После этого у здания телеканала началась акция протеста, участники которой требовали увольнения телеведущего и его высылки из страны.

Отметим, что совет Госдумы намерен обсудить введение ряда ограничительных мер в отношении Грузии. В частности, депутаты подняли вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику.